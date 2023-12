El Sistema Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), ubicado en la calle Ruiz Pineda en Upata, está llevando a cabo la jornada especial de cedulación que se ha venido realizando a nivel nacional.

En esta oportunidad, en la sede de Upata se han presentado muchas molestias por parte de los usuarios, quienes han llegado a renovar su cédula de identidad, manifestaron que desde el lunes se dio inicio pero las largas colas y desórdenes han incomodado a muchos ciudadanos.

Este operativo concluye este 02 de diciembre, por lo que muchos habitantes del municipio Piar y otros del Sur del estado Bolívar, se han dirigido hasta las oficinas para sacar sus documentos de identidad, sin embargo, todo se ha generado un caos, donde los más afectados son los adultos mayores, “vine el martes a renovar mi documento y me lo entregaron hoy, aparte tuve muchas horas en la cola, el proceso es muy lento”, informó Laureano Gómez, residenciado en un sector de la localidad”.

Carmen Salazar, residenciada en el municipio Sifontes expresó, “salí de madrugada y llegué a las 6:00 de la mañana, hora en la que habían más de 100 personas en cola, esto ha sido un desastre, cuando fui atendida me dijeron que debía sacar una planilla y luego volver a pararme en otra cola para que me atendieran, de paso, no te dan el documento el mismo día, entonces como hacemos los que venimos de Tumeremo, El Callao y Roscio, no puede seguir pasando esta dificultad”.

Sin lógica

Luisa Muñoz, quien reside en el municipio Padre Chien, también manifestó que desde las 4:00 de la mañana llegó para sacar su documento, “son las 12:00 y aún no soy atendida, estas colas son un desorden a pesar de que están los organismos de seguridad, nadie pone orden, no sé porque le llaman operativo, pues, esto parece lo contrario, nosotros las personas de la tercera edad, debemos ser privilegiados”.