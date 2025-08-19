La canciller colombiana, Yolanda Villavicencio, aseguró este lunes que la Amazonía está en riesgo de alcanzar un punto de no retorno y abogó por su conservación durante las reuniones técnicas de la V Cumbre Amazónica, que se celebrará el próximo viernes en Bogotá.

«La evidencia científica nos recuerda que la Amazonía se encuentra en riesgo de alcanzar un punto de no retorno. Su preservación exige unidad política, cooperación técnica, respeto a la diversidad cultural y la articulación entre la ciencia y los conocimientos propios de los pueblos indígena», expresó la canciller.

Villavicencio agregó que «la Amazonía no es solamente un pulmón verde», sino «también el territorio vital de millones de personas, incluidas las comunidades indígenas, afrodescendientes y locales, cuyas prácticas ancestrales son clave para la sostenibilidad del bosque».

Como parte de la preparación de la cumbre fueron realizados hoy los ‘Diálogos Amazónicos’, en los que hubo 16 sesiones regionales y más de 2.000 participantes, entre líderes indígenas, miembros de la sociedad civil, académicos, representantes de la cooperación internacional y gobiernos.

«En la Cumbre de Países Amazónicos buscamos posicionarnos y visibilizar nuestra organización en la apuesta de que los pueblos indígenas amazónicos tengan una participación efectiva e integral en la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica)», expresó el coordinador general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Oswaldo Muca.

En la V Cumbre Amazónica, que reunirá a los ocho países del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), participarán los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, así como el canciller de Perú, Elmer Schialer.

Esta cumbre tiene como objetivo acordar acciones conjuntas en defensa de la mayor selva tropical del planeta.

Un día antes de la reunión presidencial tendrá lugar un encuentro de cancilleres y ministros de los ocho Estados miembros del TCA: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Entre los asistentes figuran también la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; los cancilleres de Ecuador y Surinam; 34 parlamentarios de la región amazónica, y representantes indígenas, que lanzarán un mecanismo formal de participación en el organismo multilateral.