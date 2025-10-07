El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani (5i), aseguró este martes que América Latina y el Caribe representan una "prioridad" para Italia", durante la inauguración de la XII Conferencia Italia América Latina y el Caribe, celebrada en Roma. "América Latina y el Caribe son una prioridad para el Gobierno italiano", afirmó Tajani, quien también es vicepresidente del Ejecutivo de Giorgia Meloni, ante representantes de los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como de organismos regionales y bancos. EFE/ Daniel Cáceres

La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, desde la XII Conferencia Italia-América Latina y el Caribe en Roma, subrayó la necesidad de fortalecer la relación birregional en un momento «decisivo» para el orden internacional, marcado por un mundo «más incierto y menos estable».

Como presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Villavicencio destacó que los desafíos actuales son más complejos y requieren esfuerzos conjuntos entre ambas regiones. Resaltó el papel de Italia como «puente natural» entre Europa y América Latina, y destacó el compromiso de Colombia con una cooperación más equilibrada y transformadora.

Entre las prioridades de la alianza mencionó la triple transición (energética, digital y ambiental), la autosuficiencia sanitaria, la innovación, la seguridad alimentaria y el acceso equitativo a recursos y tecnología. Insistió en la importancia de construir cadenas de valor en sectores clave como energías limpias, agroindustria sostenible, educación, cultura y economía creativa.

También llamó a integrar más activamente a la sociedad civil, el sector privado y la academia como motores de progreso y equidad. Finalmente, confirmó que Colombia lidera la organización de la cuarta cumbre CELAC-Unión Europea, que se celebrará en noviembre en Santa Marta, con la expectativa de relanzar las relaciones birregionales sobre bases de igualdad, sostenibilidad y solidaridad.

Durante el acto, el ministro italiano Antonio Tajani reafirmó que América Latina y el Caribe son una prioridad para Italia, junto con la intervención del representante de la Santa Sede, Paul Richard Gallagher.

 

