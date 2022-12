Upata. – Muchas familias del municipio Piar, no pintaron sus casas a pesar de la economía y ofertas en que se encuentran las latas, galones y cuñetes, pues, en una encuesta realizada, las familias manifestaron que prefieren comprar algo de comida para la cena de Noche Buena, a pesar de la subida del dólar.

Juan Landaeta, expresó, “cobro salario mínimo y apenas me alcanzará para comprarle unos zapatos a mi hijo, pues, no pinte este año mi casa a pesar de las ofertas que se consiguen en diferentes variedades de pinturas, donde el galón Clase C tiene un costo de 9,0 Dólares, el cuñete en 38, el galón Clase B en 16 dólares”.

Crisis económica

La crisis económica y la subida del dólar diariamente, se traduce en un alza constante de los precios en productos alimenticios y medicinas, lo cual ha dado un vuelco a muchas tradiciones que tienen las familias, uno de ellos es el hecho de pintar sus casas y adornarlas, lo cual es impensable para muchos, ya que la prioridad es la alimentación y la salud.

Mientras otras familias destacaron que no dejaran morir sus tradiciones, por lo que muchos han hecho un esfuerzo en pintar sus hogares y adornarlos.