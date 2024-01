Con una fuerte inversión del Gobierno nacional se iniciaron los trabajos de reconstrucción del Liceo Luis Beltrán Prieto Figueroa, ubicado en la urbanización Gran Sabana, mejor conocida como “las casitas del Core 8”, parroquia Unare, Puerto Ordaz.

El proyecto incluye impermeabilización, cerca perimetral, alumbrado interno y externo, tuberías de aguas negras y blancas, baños, biblioteca, cocina, sala web, climatización de oficinas y salones de clases, laboratorios, electricidad, recuperación de toda la estructura, entre otros arreglos.

El subdirector Luis Pino, dijo que con la antigua estructura podían atender 556 alumnos. Una vez reconstruido el liceo, tendrán una capacidad para mil 200 estudiantes.

“No solo atendemos estudiantes de esta comunidad, vienen de todos lados, hasta de San Félix, han venido a buscar cupos en el liceo”.

Pinos, aseguró que con la nueva estructura, el mismo, será ampliado de ambos extremos para tener mayor capacidad de atención a los educandos en las áreas deportivas.

Alumnos de todos lados

A dicho centro educativo asisten, alumnos del Eje Atlántico, cuyas comunidades son: Villa Bahía, El Llanito, Villa La Paragua, Villa Jade, Los Corales, Core 8, Villa Celestial, Las Teodokildas, Las Amazonas, UD 338 y otros sectores que hacen vida en la vía Caracas.

Pino expresó que el liceo no podía continuar abierto, las condiciones no estaban dadas, solo contaban con un baño para alumnos y alumnas, no tenían bibliotecas, no había luz eléctrica, pocos pupitres, faltaba ventilación, cerca perímetral en el suelo, oficinas en malas condiciones y una cancha deportiva sin techo.

Una vez reconstruido dicho plantel, van a requerir profesores para matemática, física, química, e inglés.

Directivos del Luis Beltrán Prieto, hicieron saber a la ministra de educación, Yelitze Santaella, sobre la necesidad de profesores para las mencionadas materias. La ministra visitó dicho centro educativo recientemente, acompañada del personal de FEDE.

El subdirector Luis Pino, agradeció al Ejecutivo nacional, por los trabajos de reconstrucción del liceo.