El comisario jefe de la Policía del estado Bolívar, Narkis Gregorio Galindo Basanta, denunció al general de división Jesús Andrés Arteaga Simancas, director general de la PEB, por violar la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo de la policía, luego de amonestarlo sin argumento.

Galindo, acudió a la redacción de este medio con pruebas en manos para alertar a las autoridades del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, sobre el atropello y abuso de autoridad de Arteaga.

“Como funcionario de la policía del estado Bolívar, padre de familia y con más 28 años de servicio ininterrumpido, no puedo aceptar que se me quiera enlodar mi carrera con una amonestación injustificada por no cumplir una orden, estando de vacaciones”, aclaró la víctima.

Explicó que el día tres de diciembre de 2023, estando de vacaciones le notificaron que debía encargarse en Caroní del VEN911, sin antes suspenderle dicho beneficio laboral.

Aclaró que la Ley, establece dos motivos para que un funcionario policial tenga que reintegrarse, estando de vacaciones, una por necesidad de servicio y la segunda por Estado de Excepción, “ni lo uno, ni lo otro”.

Cuenta que lo llaman vía telefónica el día 3 de diciembre a las 8:23 minutos de la mañana para que monitoreara las votaciones de las elecciones sobre el referéndum consultivo por la defensa del Esequibo desde el VEN911; también para que ejerciera su derecho al sufragio, cumplió con votar en horas de la tarde de ese día, a pesar que se hallaba en Tumeremo, municipio Sifontes, pero no llegó para cumplir la orden del general Arteaga Simancas.

La sanción que recibió, estando de vacaciones para el comisario jefe, Galindo Basanta, está fuera de lugar; “me violaron el debido proceso y el derecho a la defensa, jamás me llamaron para defenderme como lo establece la Ley”.

La víctima indica que las leyes se hicieron para cumplirlas y no para violarlas de manera descarada, dice que no puede permitir que sea sancionado injustamente, mucho menos cuando estaba de vacaciones.

Narkis Gregorio, pide al ministro de Relaciones Interiores Remigio Ceballos y al mayor general Elio Estrada Parades de Visipol que ponga la lupa a situaciones irregulares que viene pasando en la Policía del estado Bolívar: además, alertó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, de cualquier situación represiva que intente tomar dicho general contra su persona, advirtió que este sería responsable.

El comisario jefe dijo que ya existen precedentes en la PEB de oficiales expulsados y puestos a la orden del Ministerio Público, luego de sembrarles evidencias falsas.