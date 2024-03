Comisario Jefe, Narkis Gregorio Galindo, recuso a miembros del Tribunal Disciplinario de la Policía del estado Bolívar, solicitó que se apartaran de la investigación administrativa que le abrieron para una posible destitución y solicitó que sean designados nuevos funcionarios que no estén parcializados con el general de división Jesús Andrés Arteaga.

A pesar que su fe y confianza está puesta en Dios, dice que no confía en el veredicto del inspector de la Inspectoría para el Control de la Actuación Policial (Icap), comisario jefe Robín Paredes, quien instruyó el expediente a Galindo, por supuestamente incurrir en desacató de ciertas normas de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo de la Policía.

El comisario jefe, aclaró a la opinión pública que por reclamar sus derechos abrieron en su contra el expediente ID-BO-IAPEB.0039, posiblemente para destituirlo del cargo, por no permitir que sus derechos sean pisoteados en una institución que está para hacer cumplir las leyes; más sin embargo, «la viola al querer castigarme con falso positivo en un expediente amañado”.

Continuó diciendo que a pesar de pedir una explicación por escrito en dos oportunidades tras una amonestación que recibió estando de vacaciones, sus jefe inmediato lo calificó como un insubordinado.

“Antes de aplicarme una amonestación sin argumentos, pasaron por encima de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo de la Policía, ahora me la quieren aplicar; sin embargo, me apegó a los artículos 65, 66 y 67 el cual me dice que si este tribunal actúa de manera parcializada puedo pedir que sus miembros se inhiban del caso y se conforme otro tribunal”.

Además, Galindo solicitó al ministro de Relaciones Interiores Remigio Ceballos y al mayor general, Elio Estrada Paredes de Visipol, que se pronuncien sobre situaciones irregulares que vienen pasando en la Policía del estado Bolívar.

También exhortó al gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, que es su responsabilidad velar por la seguridad de sus funcionarios, “estoy siendo procesado injustamente y de manera arbitraria por una persona que ha creado conflictos y divisiones en la PEB”.