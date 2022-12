La comisión de defensa del ambiente del Colegio de Ingenieros de Puerto Ordaz realizó una asamblea general para discutir sobre el tema de la recolección de desechos sólidos en Ciudad Guayana.

A la asamblea asistieron los gremios profesionales, industriales, comerciales y la ciudadanía en general para tratar sobre la posición técnica, legal y financiera de organizaciones de la ciudad en cuento a este servicio.

Pedro Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros, explicó a Nueva Prensa Digital que este problema está afectando a la población en la actualidad y seguirá haciéndolo a futuro si no se toman acciones.

«Ese modelo de aplicación no es la tarifa nada más. Es toda la concepción jurídica, legal, mercantil, técnica, financiera y todo el efecto que está generando en la población, el hecho de la modalidad que se está pretendiendo imponer desde la Alcaldía», destacó.

Además, hizo hincapié que ellos como gremio están obligados, por ley, de ser guardianes de interés público y extendió la invitación a los demás gremios organizados como los abogados, economistas, contadores, comerciantes, empresarios y ciudadanos.

Por su parte, los asistentes expresaron su descontento por las tarifas que está manejando la empresa privada Fospuca.

Los mismos mostraron su negativa a cumplir con el pago correspondiente. «Estamos en desconocimiento de las condiciones en las que se basan», dijo una comerciante, quien se mostró angustia ante la situación.

Solución sin perjudicar

«Esta decisión tiene su riesgo y muchas personas estarían dispuestas a acompañar esta decisión si estos riesgos disminuyen», comentó Fidel Hernández, presidente del Colegio de Economista del estado.

La solución propuesta de no realizar el pago por el servicio, Hernández apuntó que la Alcaldía del municipio Caroní no debe sancionar a las empresas por no pagar el servicio, prohibiéndole cancelar sus impuestos.

El objetivo de la asamblea era crear unos ítems con los que trabajar y que todo estuvieran de acuerdo con ellos.

Para cerrar, Pedro Acuña hizo un llamado a la Alcaldía de Caroní, a los representantes del Concejo Municipal y de la Legislación.

«Nosotros vamos a actuar en un solo cuerpo, pero por él área legal, técnica y administrativa», finalizó Acuña.