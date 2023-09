La Comisión Nacional de Primaria (CNPrimaria) lanzó una herramienta en su sitio web que permite a los ciudadanos localizar los centros de votación disponibles para ejercer su voto en la elección opositora y así evitar el uso de fuentes de información no oficiales.

A través de esta herramienta, cualquier ciudadano puede determinar el centro de votación más cercano a su lugar de residencia.

El proceso es sencillo: solo se requiere proporcionar el número de cédula y la fecha de nacimiento, y el sistema verificará estos datos en el Registro Electoral.

El buscador de centros de votación es válido exclusivamente para la elección primarias del próximo 22 de octubre y se creó utilizando la base de datos del Registro Electoral con información actualizada hasta el 31 de mayo de 2023.

«Se incluye a todos los electores inscritos en el Registro Electoral Venezolano, sin que ello signifique que tengan la intención de participar en esta elección Primaria», detalla la página web.

Información oficial

La Comisión Nacional de Primaria también pidió a la población esperar las herramientas virtuales oficiales proporcionadas por esta institución como fuente de información fiable sobre los detalles de la primaria.

Entre estas herramientas se encuentra el buscador de centros de votación oficial, que permitirá encontrar los lugares habilitados para votar en la jornada electoral.

Se advirtió a los ciudadanos que no deben confiar en buscadores no oficiales, ya que podrían proporcionar información inexacta y no contar con la validación de la CNPrimaria.

La información confirmada y avalada proviene exclusivamente del equipo técnico de la CNPrimaria, que está en revisiones finales para garantizar la precisión de la herramienta de búsqueda.

Para este proceso se habilitaron 3.008 centros de votación, seleccionados mediante evaluaciones técnicas y consenso entre las fuerzas políticas, con el objetivo de garantizar una amplia cobertura en todo el país.

Los centros estarán presentes en los 335 municipios de Venezuela y en el 97,5 % de las parroquias.