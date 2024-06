Un cúmulo de denuncias han hecho los habitantes de la comunidad Pedregal en Upata, uno de los principales problemas son las condiciones en las que está el sector, deterioro de las vías de acceso, ausencia de red de aguas servidas y maleza, son parte de las dificultades con las cuales han aprendido a convivir, en medio de la desidia esperan contar con el apoyo gubernamental.

En un recorrido realizado por el sector, se contactó al vecino Pedro, quien prefirió omitir su apellido, pues, manifiesta que algunos habitantes por denunciar les han quitado sus beneficios, este ciudadano dio a conocer que urge de inmediato un plan de recuperación de vías, las calles han desaparecido por falta de mantenimiento, malezas y deterioro de las mismas, cabe mencionar que no cuentan con asfaltado y cada vez que llueve los vecinos pasan calamidades al momento de salir o entrar a esa urbe.

Además, el vecino dijo que es necesario tomar los correctivos, “muchas solicitudes, reuniones y denuncias hemos hecho y a pesar de eso no hemos sido tomados en cuenta, otro problema es la ausencia del servicio de aguas servidas, el 70 % no goza de tal beneficio, queremos tener todos los beneficios, no vivir en penurias y deficiencias”, destacó Pedro.

También, se observó que toda la comunidad no cuenta con aceras, ni brocales, es necesario que los organismos de seguridad implementen patrullajes en esa comunidad, porque los habitantes se sienten atemorizados con la presencia de motorizados en horas nocturnas y de madrugada, lo que hace que aquellos que trabajan en alguna empresa básica, no pueda salir hasta la vía principal del sector San Antonio, a esperar el transporte.

Finalmente, los vecinos hacen un llamado a las autoridades competentes accionar planes efectivos en mejoras de todo el sector, disfrutar de una buena calidad de vida con servicios activos es el deseo de toda familia, apuntó.