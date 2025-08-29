En el marco de las políticas de inclusión impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, la Gobernación de la Guayana Esequiba llevó a cabo una exitosa jornada de cedulación y atención médica en la comunidad indígena de Kumarakapay.

La actividad, realizada en la casa comunal, benefició a más de 350 personas en su primer día, marcando un hito en el reconocimiento y la dignificación de las comunidades indígenas de la región.

El gobernador Neil Villamizar destacó la importancia de esta iniciativa, afirmando que «con esta jornada se dignifica la identidad de las comunidades indígenas, garantizando su reconocimiento y acceso a derechos fundamentales». Además, agradeció al personal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) por su apoyo en la logística y ejecución del operativo.

La máxima autoridad regional señaló que estiman atender en siete días de jornada a más de 2000 personas de las diferentes comunidades indígenas.

Los habitantes de Kumarakapay y sectores aledaños expresaron su gratitud tanto al presidente Maduro como al gobernador Villamizar por esta iniciativa, que no solo facilita la obtención de documentos de identidad, sino que también refuerza su sentido de pertenencia y ciudadanía.

Jornada de Salud

En paralelo a la jornada de cedulación, se llevó a cabo una jornada de salud integral que incluyó el acceso gratuito a medicamentos, tratamientos y despistajes de enfermedades como la malaria.

Julio Matos, Autoridad Única de Salud en la región, resaltó el compromiso del gobierno de «llegar a las comunidades más vulnerables, brindando atención médica de calidad y promoviendo el bienestar de todos los ciudadanos».

Esta jornada representa un paso más en el fortalecimiento de las políticas sociales del gobierno venezolano, enfocadas en la inclusión y el desarrollo de las comunidades indígenas. Con acciones como estas, se refuerza el compromiso del gobierno nacional y regional con las comunidades indígenas.