Por más de 40 años, llevan esperando los habitantes y agricultores de los sectores rurales del municipio Piar, apoyo con la fiesta de asfaltado, ya que, según las vías están en muy malas condiciones, lo que hace difícil sacar los rubros para ser vendidos, además, el acceso a esas zonas, problema que ha sido denunciado en muchas oportunidades y aún no reciben apoyo.

Las familias de los sectores campesinos de Buen Retiro, El Yagual, Los Arrendajos, Los Negros, Monte Cristo, entre otras comunidades, manifestaron que cada vez es más difícil sacar los productos que son cosechados para luego ser vendidos, producto de las vías en mal estado, la economía de los productores va en “bajada”, los agricultores y habitantes se dedican a la producción de casabe, siembra de hortalizas y tubérculos.

Fabio Méndez, productor informó que al no contar con una vías en buen estado, se hace el acceso de los vehículos, “el que no tiene un transporte para no sacar sus productos, debe cancelar un flete a los camioneros y así llevar la mercancía hasta los mercados de Upata o San Félix, llevamos muchos años esperando que los reclamos en materia de vialidad, sean atendidos por los entes gubernamentales, es importante destacar, que con el pasar de los años se han formado huecos y deterioro, lo que hace más complicado este problema”.

Igualmente, al no contar con unas vías en buen estado, las cosechas se pierden y esto trae pérdidas en los agricultores. Por otro lado, Nerio González, agricultor acotó que el tema de combustible es otra situación que los viene afectando, porque muchos no cuentan con apoyo para surtir, por tanto, deben hacer cuando les toque, “también necesitamos combustible para las labores del campo, así podremos atender nuestras parcelas”.