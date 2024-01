La concejala Benilde Mollegas por el partido Voluntad Popular, en la Cámara Municipal de Piar, denunció en rueda de prensa realizada en la plaza Bolívar de Upata, la mañana de este miércoles 24 de enero de 2024, que la dirigencia de los partidos que integran la Plataforma Unitaria Democrática(PUD), llevan a cabo un ataque y un hostigamiento constante, donde se le injuria y se observa el agavillamiento político.

Mollegas, señaló a la dirigencia de los partidos políticos: AD, PJ, EC, MPV, PV y Copei-Obca, representados por Eduardo Zaraza, Omar, Ridao, Auramarina Ruiz, Reinaldo Cordero, Samuel Aular, Casimiro Hernández, Gisela Gómez y Rosario de Jesús Macuarisma, de dividir a la PUD-Piar con fines inconfesables contraviniendo los lineamientos emanados del comando de campaña de María Corina Machado. «Pido unidad y reconciliación», insistió en decir.

La concejala Mollegas, responsabilizó “al dirigente de La Causa R, Rosario de Jesús Macuarisma, ex síndico municipal del ex alcalde “Gollo” Martínez, el peor alcalde que haya pasado por la alcaldía de Piar; el pastor cristiano Reinaldo Cordero; y a la ex adeca, ex dirigente de UNT y ahora no sé de qué partido es, Gisela Gámez, de amedrentarme, amenazarme y de acosarme psicológicamente. Los responsabilizó de cualquier cosa que me pueda suceder a mí o a mi familia. Les pido que no sigan sembrando odio. No sigan exponiéndome al escarnio público”.

“Seguiré apoyando al pueblo”

Benilde Mollegas, precisó que a pesar de los ataques que le hace la PUD-Piar, seguirá como concejala trabajando a favor del pueblo, el cual creyó en ella. No voy a dejarme manipular por seudodirigentes que están bastante cuestionados en el municipio Piar por la trayectoria, nada ejemplarizante a seguir, que tienen.

No a la división

Benilde Mollegas, quien aseguró que la asistencia masiva de militantes de VP salvó del fracaso la concentración opositora realizada en Upata este miércoles 23 de enero, calificó de “dragones de Komodo” a los dirigentes de la PUD-Piar. Así mismo, llamó al diálogo, el entendimiento, la unidad y la tolerancia. Hay que apartar a un lado las apetencias políticas personales. Ahorita la campaña está orientada sólo para las elecciones presidenciales. Señores Rosario de Jesús Macuarisma, Auramarina Ruiz y el apóstol Reinaldo Cordero, no sigan dividiendo a la PUD-Piar.

“Soy opositora”

La concejal dejó claro en su declaración, que es 100% opositora y jefa de VP en Upata, “estoy con María Corina Machado, seguiré dando mi apoyo y a la vez haciendo mi trabajo en el municipio, a favor de los habitantes”.