La segunda edición del Concurso Nacional de Poesía Infantil y Juvenil ‘Versos para soñar’, organizado por el Fondo Editorial ‘Nos Une La Poesía’, ha culminado con éxito, revelando una nueva generación de escritores que promete consolidar el género lírico en el país.

El jurado calificador reconoció el talento de ocho jóvenes poetas provenientes de diversas regiones, destacando la participación de los estados Monagas, Aragua, el Distrito Capital y el estado Bolívar.

Bolívar se alza con menciones de honor

El estado Bolívar dejó su huella en este certamen nacional gracias a la sensibilidad y destreza literaria de sus jóvenes representantes.

Dos promesas de la entidad recibieron Menciones Honoríficas por la calidad de sus obras, quienes son Aranza Bolívar en la categoría infantil (8 a 11 años) y Alejandra Granado en la juvenil (12 a 16 años).

Estos reconocimientos subrayan el potencial creativo de la región Guayana dentro del mapa literario nacional.

Ganadores por categorías

Por su parte, el podio del infantil lo conformaron Paúl Juárez (Monagas) en el primer lugar, Marciherts Malavé (Monagas) en la segunda posición y Anthonella Aparicio cerrando el podio.

Mientras que la juvenil, la encabezó Jomily Santana (Distrito Capital), seguida por Roxannys Bogada (Monagas) en segundo y en el tercer puesto, Bárbara Atay (Monagas).

Formación y metodología

Bajo la dirección del poeta William Alberto Hernández, el concurso no fue solo una competencia, sino un proceso formativo integral.

Entre marzo y agosto de 2025, se dictaron 42 talleres en 32 instituciones educativas de estados como Aragua, Monagas, Carabobo, Mérida, Portuguesa, Miranda, Bolívar y el Distrito Capital con 25 facilitadores, que produjeron los textos in situ con alrededor de 450 niños y adolescentes.

Tras una rigurosa preselección regional, 77 trabajos llegaron a la fase final, donde se definió el veredicto definitivo.

Una antología para el futuro

Como resultado de este esfuerzo, el Fondo Editorial ha publicado la Antología ‘Versos para soñar’ (Colección Forjando el poema), obra recopila versos que transitan desde la sensibilidad ambiental y las vivencias escolares hasta críticas sociales y reflexiones sobre el futuro, demostrando que la poesía es, para estos jóvenes, una herramienta poderosa de expresión.

El anuncio de los ganadores se realizó de forma virtual ante una audiencia internacional, y en los próximos días se llevarán a cabo encuentros presenciales en distintas entidades del país para celebrar estos logros junto a los autores y sus familias.