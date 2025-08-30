El Ministerio Público informó que fue condenado a 28 años y seis meses de prisión el ciudadano Pedro Padro Niño Manchego (37) por el delito de cometer actos sexuales en contra de su hija (12).

La madre de la niña formuló la denuncia el pasado 23 de septiembre de 2023, ante el cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en la localidad de Rubio, estado Táchira.

De acuerdo a la investigación, Pedro Niño abusó de su hija desde que tenía cinco años, informó el MP.

La mamá de la niña detalló que fue puesta al tanto de lo que le venía sucediendo a su hija, al esta confesarle que ya no quería compartir más con su padre porque éste la sometía a abusos desde hacía siete años.

Las evaluaciones hechas por especialistas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Rubio confirmaron lesiones de antigua data; además de indicadores psicológicos de abuso sexual infantil, maltrato y reacción de estrés agudo.

Producto de los hallazgos, Niño Manchego resultó aprehendido ese mismo día para ser puesto a disposición del Ministerio Público e iniciar el proceso penal correspondiente.

En el juicio, la Fiscalía 26ª de Táchira ratificó la acusación en contra de Niño Manchego por la comisión de acto sexual con víctima especialmente vulnerable en perjuicio de su hija.

Una vez que la representación fiscal evacuó los medios de prueba concernientes al caso, el Tribunal 1º de Juicio en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer en esa entidad andina dictó la referida condena en contra del acusado; además de que ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana del Táchira.