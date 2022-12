Vuelven las largas colas en las entradas de las distintas estaciones de servicio de Puerto Ordaz y San Félix, los conductores manifestaron que no quieren volver a pasar horas para lograr surtir combustible a sus vehículos.

El equipo de Nueva Prensa Digital realizó un recorrido por algunas de las estaciones cercanas y logró recopilar testimonios de personas que se encontraban a la espera de poder surtir.

Jesús Miranda quien se encontraba en la estación de servicio Santo Tomé, aledaña al centro comercial Orinokia, declaró que «este nuevo problema me afecta bastan, porque yo trabajo realizando transporte y es mi única manera de llevar dinero a mi casa», agregó que se encontraba en la cola de gasolina desde las 4:00 am.

Además de mencionar que incluso ha visto que algunas colas comienzan a formarse desde las 7 de la noche del día anterior, para tener oportunidad de surtir.

«Estuve en dos colas de 8 horas cada una y no he podido echar y me tiene preocupada, yo trabajo con el carro y sin el no puedo comprar comida», explicó Andreina Muñoz, quien realiza trabajos como taxista privada y le preocupa el tema de la falta de gasolina.

Da la misma forma temen que vuelva el conocido «mercado negro» de la gasolina y se vean obligados a la compra de combustible a sobreprecio, para poder movilizarse y trabajar.