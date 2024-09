El Congreso español aprobó miércoles una proposición no de ley presentada por el Partido Popular (PP), en la que se reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. La iniciativa recibió 177 votos a favor, con el respaldo de partidos como el PNV, Vox, UPN y Coalición Canaria, logrando salir adelante sin necesidad del apoyo de Junts per Catalunya, cuyos diputados no participaron en la votación debido a la coincidencia con la celebración de la Diada de Cataluña, según reseñó el diario El País de España.

Este reconocimiento a González llega en un contexto complejo. El opositor venezolano llegó a España el fin de semana pasado tras recibir asilo político por parte del Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez.

Aunque el Ejecutivo no ha reconocido oficialmente a González como presidente, el propio Sánchez ha afirmado en declaraciones recientes que cree que el opositor ganó las elecciones presidenciales en Venezuela. Sin embargo, ha enfatizado que su prioridad sigue siendo “sacar” del poder a Nicolás Maduro, presidente en ejercicio, mediante una operación internacional en conjunto con socios europeos y países latinoamericanos como Brasil y Colombia.

La posición de la Unión Europea

Mientras tanto, la Unión Europea ha mantenido una postura cautelosa respecto a la situación en Venezuela. Si bien han dejado claro que no reconocen a Maduro como presidente legítimo debido a su negativa a publicar las actas de las elecciones del pasado 28 de julio, aún no han dado el paso definitivo de reconocer a Edmundo González como presidente electo.

Esta cautela se debe, en parte, al precedente de 2019 con Juan Guaidó, otro opositor venezolano al que la comunidad internacional, incluyendo a la UE, reconoció como presidente encargado. Sin embargo, esa decisión no resultó en los cambios esperados en Venezuela, lo que ha llevado a Bruselas a ser más reservada en sus declaraciones y acciones esta vez.