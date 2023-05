La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, señaló que la inexperiencia y baja sostenibilidad serían las principales causas del cierre de restaurantes en Caracas.

«Son negocios que una altísima especificidad, que requieren muchísima preparación previa, planificación estratégica, si los hacemos solo partiendo del deseo de la disponibilidad, pues quizás allí no está completa la ecuación y vemos que si no se conoce el negocio, si no se ha hecho el trabajo en profundidad, la planificación estratégica, las posibilidades de no tener éxito son muy altas», explicó la representante del gremio.

Durante la asamblea general de Profranquicias, Polesel aseguró que el sector viene reduciendo sus bienes y servicios en el primer cuatrimestre del año por la pérdida del poder adquisitivo del venezolano y las fallas en el servicio eléctrico que persiste en el interior del país.

“Porque son establecimientos que no tienen la capacidad de comprar una planta eléctrica. Dependen del servicio nacional y eso por supuesto está generando problemas muy serios, no solo en la operatividad, sino en el deterioro de equipamiento”.

La titular de Consecomercio espera que luego del mes de junio el consumo mejore producto de la fluidez económica.