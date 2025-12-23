El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este martes 23 de diciembre de 2025 una sesión urgente para discutir la situación actual en Venezuela. Esta convocatoria se produce tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que «no descarta» la posibilidad de una guerra con el país sudamericano.

La portavoz de la misión permanente de Eslovenia ante la ONU, Laura Miklic, confirmó a Europa Press que la reunión fue solicitada por las autoridades venezolanas y que está prevista para las 15:00 horas.

Este encuentro se da en un contexto marcado por el aumento de tensiones entre Washington y Caracas, especialmente después de que el Ejército estadounidense anunciara ayer dos ataques a embarcaciones en aguas del Pacífico oriental, resultando en la muerte de cinco personas. Estados Unidos justifica estas acciones como parte de una campaña contra el narcotráfico, la cual ha dejado ya más de un centenar de víctimas mortales.

Estos ataques, junto a los recientes bombardeos realizados en el mar Caribe, están diseñados para ejercer presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en el marco de la estrategia de Washington contra el narcotráfico.