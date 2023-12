La cantante venezolana Corina Smith inició su Tour “Triste, pero siempre Mami” este jueves en la Concha Acústica de Bello Monte, Caracas.

Su espectáculo impresionó con pantallas en forma de diamante que daban la bienvenida al público al entrar al lugar.

Antes de subir al escenario, la popular artista se emocionó al reunirse con 250 fans en el backstage.

Conexión especial con sus seguidores

Miles de admiradores acudieron con sus atuendos para expresar su identificación con el exitoso álbum “Triste pero siempre mami” que abre una nueva etapa para la cantautora.

Ella planea visitar varios estados de Venezuela y países de Latinoamérica con este Tour.

Show impactante

Corina salió al escenario a las 8:00 de la noche con un suéter blanco y 12 bailarines.

Comenzó un asombroso show con “Psicópata”, “La Glock”, “Inestable”.

Luego se cambió de ropa en el escenario y saludó a los asistentes por primera vez. Se puso “Mami”.

Toque de romanticismo

El ambiente se llenó de romanticismo en la Concha Acústica de Bello Monte cuando interpretó “No me mientas a la cara”, “Corazón Roto”, “Porque no me dijiste, “Ahora o nunca”, “Yo que”, “Mi amor por ti” y Soy para mí”.

Estos temas destacaron que, a pesar de los momentos que se viven durante el proceso de desamor y decepción amorosa, sirven para aprender a valorarse y florecer desde el interior.

Sorpresa navideña

Smith aprovechó la cercanía con su público para revelar una sorpresa.

La cantante contó que realizó una versión acústica de “Triste, pero siempre mami” como regalo de Navidad, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Recorrido por su trayectoria musical

Con “Todo o nada”, “Roto”, “A veces” y “Cuídate”, continuó haciendo un repaso por lo que ha sido su música en los últimos años.

Luego le siguió “Triste, pero siempre Mami”, “Hotel San Juan”, “Los Tweets”, “Cuando” y “Punta de barco” que marcaron un antes y un después en su carrera.

Sorpresa desde Puerto Rico

Directo de Puerto Rico, llegó al escenario la primera sorpresa de la noche, Noriel quien no solo interpretó junto a Corina su tema “GPS”, también la felicitó por todo el público que había reunido y le expresó su cariño.

Final de fiesta

“Activa”, “Rápida”, “Morir juntos” y “Cantante” activaron el ritmo en el público para dar paso a los inicios de Corina Smith con “Escape”, “La difícil”, “Vitamina D”, “VIP” junto a su compañera de aventuras Vanessa Suárez y “Completa” que no dejaron de corear.

Después de cantar 30 temas y ofrecer casi dos horas de show, creado por el reconocido productor venezolano y ganador de dos Latin Grammy, Manuel Lara, Corina Smith llegó al momento más esperado.

Interpretó a todo pulmón el tema que se ha convertido en un himno para sus fanáticos: “X 100”.

Así cerró una noche llena de efectos especiales, recuerdos y momentos especiales para ella y sus fans.