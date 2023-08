Para los guayaneses cada vez se ha vuelto más difícil abastecer los tanques de sus vehículos, ya que, han denunciado lo agudizante que se ha vuelto el poder surtir en las estaciones de servicio tanto internacionales como subsidiadas.

Los usuarios que van a las estaciones de servicio en divisas para llenar sus tanques tienen que madrugar para poder quedar entre los 300 carros que abastecen diariamente en cada gasolinera; mientras que los choferes que lo hacen en las subsidiadas aseguran que pasan hasta tres días en colas.

«Yo estoy desde las 4:30 de la mañana en la cola y son las 11:00 y sigo aquí. Ya perdí la cuenta, de cuántos carros que no están dentro de la cola y los han pasado, muchos buitres hay en esta ciudad», comentó Jorge Carrasco, quien se encontraba en la estación de servicio de Unare.

El conductor, de 63 años de edad, explicó que abastecer su tanque de 30 litros de combustible en una estación dolarizada, implica una inversión de 15 dólares.

Aseveró, que gracias a su oficio -coser zapatos- es que puede obtener las divisas para pagar la gasolina cada vez que puede.

Carrasco contó que nunca pensó que iba a estar viviendo dicha situación a su edad, mencionando que actualmente sufre de afecciones como diabetes y problemas en la columna.

«Yo todavía no he comido, ni me he tomado mis medicamentos. Esta no era la vejez que yo quería vivir», exhortó.

«Solo surto dos veces al mes»

Por su parte, Orlando Peña, otro de los conductores consultados, enfatizó que el surte combustible dos veces por mes, debido a que sus ingresos mensuales no le dan para poder hacerlo todas las semanas, aun así lo quisiera.

«Yo hago un sacrificio mensualmente, porque sin combustible ¿cómo nos movemos? ¿Cómo realizamos nuestras diligencias?», expresó.

Asimismo, comentó que las veces que va a abastecer su vehículo de, realiza un recorrido previo para conocer qué estación está más corta para poder meterse en ella.

Esquema de distribución

Luego que entrara en vigencia el nuevo esquema de distribución y venta de gasolina en el municipio Caroní, bajo la modalidad subsidiada y dolarizada, la mayoría de las estaciones de servicio pasaron para la venta de combustible a precios dolarizados.

Menos, las estaciones de servicio La Piña y BP Borges, que son priorizadas; y PVD Canarias y PDV Cachamay que son subsidiadas.

Los conductores enfatizaron que el sistema nuevo de distribución agudizó las colas.

«Es importante que tengan un control, que el Estado se haga cargo de las estaciones de servicio, en cuanto a vigilancia se trata. Hay mucha corrupción en las bombas», detalló Peña.

Nueva Prensa Digital intentó comunicarse con el ingeniero Dimas González, miembro del Estado Mayor de Combustible, para conocer la versión oficial y no hubo respuesta.