El cultor popular de la Manifestación de los Caballitos de San Juan, Alexander Damota, en el municipio Piar, destacó que los cultores no han sido tomados en cuenta y tampoco reciben apoyo con recursos al momento de realizar alguna actividad en la localidad, pues, dice que muchos artistas trabajan con las “uñas”, otros, si tienen que aportar de su propio peculio para hacer alguna actividad cultural, lo hace por amor a lo que les enseñaron sus padres hacen muchos años atrás.

Damota resalta, que se han hecho todas las opciones para hacer creer que existe presupuesto que verdaderamente no son profundizados a nivel cultural, “nosotros hablamos de una cultura invisibilizada porque no tiene presupuesto y los cultores en Upata, han tenido que salir adelante, aunque, existen muchas fundaciones y agrupaciones, no pueden desarrollar sus labores como ellos quisieran”.

Dijo que muchos artistas o cultores, han sido afectados porque no cuentan con presupuestos que les permitan profundizar y proyectar lo que realmente hacen o saben, “los trabajos son de hormiguitas, lo que llamamos leyes, se cumplen para cierto y determinado momento, pero, para lo que realmente debería ser motivación no se les da el valor necesario, el estado Bolívar sufre el poco presupuesto que tiene, por ejemplo, las partidas culturales no son regaladas a las agrupaciones, ni dadas”.

Manifestaciones que no son proyectadas

Continuó el cultor informando, que las manifestaciones y tradiciones sufren, pues, todos los años van a salir y no están dentro del espectro del turismo en el Estado, es decir, manifestaciones y tradiciones invisibilizadas, cuando realmente la fundación de un pueblo no es mostrada, “debe existir un aporte para la cultura en Upata, el Estado debe apoyarnos”, dijo Damota.