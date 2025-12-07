En un operativo conjunto de control y fiscalización, la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) de las Fuerzas Armadas, en coordinación con efectivos del Destacamento 621 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ejecutó la incautación de un importante lote de fuegos artificiales y material pirotécnico que estaba siendo comercializado ilegalmente en el centro de San Félix.

El procedimiento se llevó a cabo debido a la venta por parte de buhoneros que operaban al margen de las leyes y ordenanzas municipales, sin la permisología necesaria para la manipulación y distribución de este tipo de material regulado.

Detalles del procedimiento

La GNB, como cuerpo de apoyo en el Destacamento 621, asistió al personal de la DAEX, siendo esta última el organismo competente en la materia, asegurando así la legalidad y el correcto manejo de los explosivos.

El material pirotécnico incautado fue trasladado a la base del organismo de seguridad para su resguardo. Las autoridades informaron que el propietario tiene un plazo de cinco (5) días hábiles para formalizar el reclamo del lote, debiendo presentar la documentación y la permisología correspondiente que demuestre la legalidad de la mercancía.

En caso de no presentarse el reclamo o no demostrar la legalidad en el plazo establecido, el lote incautado será remitido al Comando respectivo en la ciudad de Caracas para los fines pertinentes.

Finalmente, se informó que la Dirección de Economía Eventual fue debidamente notificada del procedimiento realizado, en cumplimiento de los protocolos institucionales.