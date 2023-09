El dirigente opositor y aspirante presidencial, Daniel Ceballos, aseguró que no comparte la estrategia de máxima presión que impulsa María Corina Machado, y reiteró que «no apoya más la opción de chantaje, desde el país en dos»

Ceballos dijo en el programa Vladimir a la Carta que no está de acuerdo con estas estrategias. «No comparto la estrategia de máxima presión. Yo no apoyo a nadie en las primarias, no apoyo el proceso de las primarias» y agregó que “el país está dividido en quienes tienen poder, y quienes no. Los que pueden inscribir a un candidato en el CNE, y los que no”.





Insistió además en que debe surgir una alternativa política distinta frente a las elecciones presidenciales venideras, “debe haber una alternativa distinta a lo que estamos viendo, una propuesta política. No se trata de sustituir a Maduro, se trata de permitir que el venezolano tenga la posibilidad de votar, de decidir, de involucrarse. Y la camisa de fuerza se la está poniendo la política”, expresó.