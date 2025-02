Este 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, la actriz venezolana Daniela Bascopé reflexiona sobre la batalla que libró hace 18 años contra un linfoma y cómo el trasplante de médula ósea que recibió transformó su vida. En conversación con la periodista Shirley Varnagy, la también escritora compartió su experiencia y la forma en que aprendió a vivir con el miedo, la incertidumbre y la gratitud.

«Me ayudó muchísimo, pero en medio del proceso no lo vi. No creo que todas las personas que atraviesen el cáncer tengan que ver lecciones de vida, eso es un momento personal», afirmó Bascopé. Para ella, la enfermedad marcó un antes y un después en su existencia, impulsándola a cuestionarse qué quería hacer con su vida. «Te entra un sentido de caducidad que no tenemos presente cuando estamos jóvenes», añadió.

La actriz recordó que, en aquel momento, su única prioridad era sobrevivir. «Perdí el pelo dos veces, recibí cantidad de quimioterapia y el trasplante de médula. Lo único que pensaba era superar los efectos del medicamento», confesó. No fue sino hasta que escribió su primer libro que pudo procesar realmente lo que había vivido.

Sobre el miedo, Bascopé explicó que aprendió a reconciliarse con él. «Durante muchos años luché contra ese miedo, sobre todo cuando me tocaba el PET scan anual para saber si la enfermedad regresaba. Ahora, como madre, enfrento otros miedos, pero aprendí a abrazarlos sin que me arropen por completo», explicó.

La maternidad también significó un quiebre en su vida. «Cuando apareció mi hijo, Santiago, se me reconstruyó toda la estructura que tenía sobre la vida. Me dio más humildad y entendí que hay cosas que uno no controla», expresó.

Para quienes atraviesan un diagnóstico de cáncer, la actriz enfatizó la importancia del apoyo emocional. «La familia juega un papel fundamental, pero si no se tiene una red de apoyo directa, hay que buscarla. Es importante hacer terapia, llorar cuando se necesita y vivir el ‘solo por hoy'».

Hoy, su perspectiva sobre el éxito y la vida ha cambiado. Aunque sigue en el mundo del entretenimiento, su prioridad está en el bienestar de su hijo y en atesorar cada momento. «El éxito profesional no es mi objetivo último, lo que quiero es darle lo mejor que pueda a mi hijo y vivir momentos de calidad con él», concluyó.