La actriz venezolana Daniella Navarro le dio el «sí» a su actual pareja, el modelo argentino Nacho Casano, a quien conoció durante su participación en el reality show, La Casa de los Famosos.

A través de su cuenta en Instagram, Daniella anunció a sus seguidores que el modelo le regaló un anillo, a escasos meses de haber comenzado su relación.

«Ustedes saben que yo no guardo chismes y menos propios, y que para mí, las exclusivas no son de ningún medio, ni prensa ni televisión ni nada, las exclusivas por ustedes y sí, el hombre me dio el anillo”, comentó Navarro en la red social.

Daniella y Nacho se conocieron en La Casa de los Famosos, en medio de polémicas y riñas entre los participantes. En una reciente entrevista, la actriz venezolana confesó que, en principio, el modelo argentino era su «archienemigo», pero con el pasar de las semanas dentro de la casa, vio «algo» en él que la conquistó.

Hace poco tuvieron unas vacaciones por Europa junto a Uguiella, la hija de Daniela con el pelotoro Ugueth Urbina.