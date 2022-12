Un dolor de Cabeza se ha vuelto para los conductores de la Villa del Yocoima, al transitar por las distintas calles, ya que huecos de todos tamaños se observan en varias vialidades y esto ha traído consecuencias en muchos vehículos en cuanto a los daños que han tenido los conductores del volante en sus carros.

Leonel Marín, un conductor quien circulaba por la calle Monagas informó, “es toda una odisea, tanto para el sector transporte público y privado, circular por las calles Miranda, Ayacucho, Piar, Bolívar y parte del casco central, enormes baches se observan, no entendemos porque la municipalidad no da respuestas con bacheos, así no tendríamos más gastos en repuestos automotrices”.

Sin atención

El problema del mal estado en las vialidades es en general, donde existen lugres públicos como mercado, farmacias y comunidades, que no son tomadas en cuenta en materia de asfaltado, “hay que darle un cariñito a las calles, hacer sistemas de desagües para que las aguas puedan circular con facilidad, si no se hacen los trabajos de mantenimiento, ni recuperación, muchas calles desaparecerán con el tiempo”, indicó Marín.