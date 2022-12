El pasado sábado 17 de Diciembre se dio cierre en el Ricardo Tulio Maya, con gran éxito de participación, las “II Angostura CUP 2022”. Evento organizado por el Angostura Futbol Club con el que finaliza el grupo de actividades desarrolladas durante este año 2022.

Fue una semana íntegramente dedicada al fútbol base, en la que esta vez contamos con la participación de equipos como Pierina Gol del Tigre, Roscio Activa, Academia de Campeones del Callao. Se cumplió, como el pasado año, un doble objetivo: difundir y masificar el deporte como los valores de la competencia.

El marco elegido fue el Estadio Olímpico Ricardo Tulio Maya de Ciudad Bolívar, casa del torbellino auriazul recientemente ascendido a la máxima categoría del fútbol nacional, dos canchas de grama natural en estupenda condición para la práctica del balón pie. Allí les acogió fraternalmente, a todas las delegaciones participantes de Puerto Ordaz, El Tigre, El Callao, Roscio, entre otras que además preparó todo lo necesario para compartir en familia, feria de comida, hidratación y transporte.

La premiación se otorgó al campeón, subcampeón y tercer lugar de las distintas categorías de las cuales destacamos a los campeones por categoría; Angostura FC campeón en la categoría festival, Fenix FC en la categoría SUB 9, Venalum FC SUB 10, Venalum FC SUB 11, Venalum SUB 12, Academia de Campeones del Callao SUB 13, FUNBAV FC SUB 15 y Atlético Guayana de Puerto Ordaz campeón en la categoría SUB 16.

Tras finalizar los encuentros se hizo entrega de los trofeos y medallas al primero, segundo y tercer lugar, también premios individuales a los goleadores y portero menos goleado, con esta fiesta futbolística se celebró el 15to aniversario del Angostura Fútbol Club equipo orgullo de los bolivarenses que se prepara para su transitar en la Liga FUTVE torneo de primera división.