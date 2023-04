Nueve horas estuvo Upata sin el servicio de energía eléctrica, motivado a trabajos que se hicieron en varias fases, y hoy lunes, desde la 1:00 de la tarde, otra vez se ausento por más de 5 horas, lo cual no fue programado, por parte de Corpoelec u otra institución pública de la localidad.

Jesús Torres, quien tiene una pequeña panadería y bodega, informó que está cansado de lidiar con los apagones sin ser anunciados, “perdemos de vender los artículos, todos los días sufrimos estos daños con fallas en el servicio, los productos se echan a perder, nos sentimos preocupados porque nos afecta la rutina diaria, las interrupciones son cada vez mayores, con este calor es capaz de darnos una subida de tensión u otro tipo de afección”.

Afectados no son escuchados

Ana Lezama, otra de las afectadas que reside en el sector Merecure manifestó que los cortes desprogramados hacen que no pueda cocinar para sus hijos, “no tengo bombona de gas porque se la llevaron hace dos años y aún no la devuelven, en todo ese tiempo me ha tocado cocinar en cocina eléctrica y ya se me han dañado tres por los bajones de energía, además, cuando se ausenta el servicio, es por más de 5 horas y esto hace que no pueda cocinarles los alimentos a mis hijos”.

También, otros vecinos de los sectores San Antonio, 17 de mayo, Merecure, Borbón, Santa Fe, El corozo, son afectados por las fallas eléctricas que ocurren diariamente, situación que los han mantenido molestos porque nadie se pronuncia, ni mejora dicho servicio.