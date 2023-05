La corresponsalía de Nueva Prensa para el 2022 visitó la avenida Naiguata invitada por los vecinos de la zona que en una época era de privilegios, donde además está ubicado el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Ciudad Bolívar en la parroquia Vista Hermosa. Nos acercamos para ver si en un año cambio tan importante arteria vial y resulta que está peor.

Fueron entrevistados varios vecinos quienes denunciaron una vez más que la situación en el sector Caprenco, está peor, “la delincuencia, la basura, la falta de agua en las residencias de los más alcanzados, con un derrame de aguas blancas que ha roto el pavimento, aun cuando hemos ido en reiteradas oportunidades a Hidrobolívar”. No quiso identificarse.

Otra vecina comentó: “tenemos bastante tiempo con denuncias constantes, la hicimos recién por la aplicación Venapp, ya nos llamaron, esperamos que haya una respuesta verdadera, porque vienen inspeccionan y nada, las cosas cada vez se ponen peor en esta zona, a cualquier hora los delincuentes intentan meterse en las casas, menos mal mi perrita ladra duro y como son unos muchachos se fueron corriendo, después de hacer su necesidad fisiológica que me la dejaron en el porche”.

Continuó con su declaración: “yo tengo frente a mi casa un hueco con un bote de aguas blancas desde el 2017 y nada que lo he podido resolver, pero eso amerita intervención de la hidrológica y no hemos logrado que lo haga, hay un espacio lleno de maleza, el cual quienes pasan tiran su basura y bueno también afecta a los lugareños y transeúntes quienes caminan por la calle, debido al basurero y el monte”.

La señora Marta Vega, una adulta mayor explicó: “tenemos alrededor de unos siete años sin agua, tenemos que comprar al lado, gracias a Dios por unos muchachos estudiantes y gastamos a veces hasta 300 bolívares en agua, estoy cansada de ir a Hidrobolívar y nada, vinieron una vez, porque frente a mi casa está un gran bote de aguas blancas y me mandaron a limpiarlo, pagué, lo limpiaron y no pasó nada, no han vuelto, ya ni sé qué hacer”.

Desde la redoma Rotaria hasta el Palacio Arzobispal hay tres grandes huecos, uno más grande y en peor condiciones que otro “llamamos a las autoridades competentes, a los organismos de seguridad, es tiempo de dar respuesta al tema del agua y asfaltado, sabemos que en la ciudad hay un grave problema por la falta de agua y aquí se pierden en grandes cantidades, no es justo”, dijo Vega.