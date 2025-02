La expectativa por el debut del creativo Juan Fernando Quintero con la camiseta del América de Cali y el regreso del goleador Falcao García, tras la complicada renovación de su contrato con Millonarios, marcan la tercera jornada de la liga colombiana.

El técnico uruguayo Jorge ‘Polilla’ Da Silva espera tener a Quintero en el duelo del sábado ante el Deportivo Pasto, pero el problema es que, según medios locales, Racing aún no le ha enviado a los Diablos Rojos el traspaso y hasta que el club no tenga el documento no puede jugar.

Sin embargo, el América contará con el resto de su nómina para mantener el liderato de la liga, que ostenta con seis puntos y que le gana al Atlético Nacional por diferencia de goles.

Al frente estará Deportivo Pasto, que perdió sus dos primeros partidos y necesita empezar a sumar para no quedarse estancado en el fondo de la tabla.

Millonarios y la nueva ilusión de Falcao

El sábado Millonarios recibirá el sábado a La Equidad en el estadio El Campín de Bogotá, donde se espera que una multitud asista al partido en el que ‘El Tigre’ Falcao puede debutar en 2025.

El atacante, que el lunes cumplirá 39 años, se convirtió hace una semana y media en el principal refuerzo de un equipo en el que ya jugó el semestre anterior, pues el club llegó incluso a anunciar que no iba a continuar y todo se solucionó para beneficio del equipo capitalino.

El exjugador del Atlético de Madrid y Mónaco anotó cinco goles el año pasado y esta temporada espera superar esa cifra para ayudar a Millonarios a cumplir sus objetivos.

La urgencia del Junior de César Farías

El Junior de Barranquilla, dirigido por el venezolano César Farías, visitará el sábado al Unión Magdalena en una nueva edición del clásico costeño con la necesidad de conseguir un triunfo, pues empató sus dos primeros juegos, disputados en casa, ante Deportivo Cali (0-0) y Águilas Doradas (2-2).

El experimentado estratega no ha conseguido la mejor versión de su equipo y la paciencia de los aficionados se agota, por lo que un triunfo ante su tradicional rival le puede dar aire en el inicio del campeonato.

Se espera que Farías ponga como titulares a sus principales figuras, entre las que están el portero uruguayo Santiago Mele; los extremos Deiber Caicedo y José Enamorado; los centrocampistas Didier Moreno y Yimmi Chará; el veterano goleador Carlos Bacca y el atacante paraguayo Guillermo Paiva.

En otros partidos de la jornada, Independiente Santa Fe visitará el viernes a Águilas Doradas, el Atlético Nacional recibirá al Deportivo Pereira el domingo y Once Caldas recibirá al Atlético Bucaramanga.