El defensor argentino, Oliver Paz Benítez ha fichado con el actual campeón de la Liga FUTVE, Deportivo Táchira. El de Puerto Iguazú ya está a las órdenes del cuerpo técnico del club andino, encabezado por Eduardo Saragó.

El zaguero tuvo su primer entrenamiento en Pueblo Nuevo junto a sus nuevos compañeros.

Paz Benítez destacó que llegar al campeón de Venezuela es muy significativo y no titubeó en mencionar que se traduce en un paso importante en su carrera.

«Mi representante me comentó la posibilidad de venir al Táchira, poco a poco fue tomando más fuerza hasta que ayer me dijeron que estaba casi cerrado. Estoy contento porque es un gran paso en mi carrera», indicó.

Asimismo, manifestó que en su país natal, el Deportivo Táchira es muy conocido. Apenas se asomó la probabilidad de fichar con el aurinegro y «no lo pensé dos veces».

Oliver Paz Benítez dijo que aportará toda su experiencia, que incluye más de 130 partidos jugados en la primera división de Argentina, para alcanzar los objetivos.

«Tuve la oportunidad de estar en varios clubes, de todo se aprende un poco, además, estoy en una edad bastante madura, así que trataré de estar a la altura del aurinegro», comentó.

Sobre su nuevo equipo, expreso que la principal referencia que tiene es que se conforma de una gran familia.

Además, señaló que la ciudad de San Cristóbal es muy futbolera, lo cual calificó como altamente positivo.

El defensor zurdo Oliver Paz Benítez también señaló que el Táchira es un equipo que demanda exigencia por su grandeza.

Por ello, tratará de estar a la altura de las circunstancias para regalarle alegrías a la hinchada.

“He visto el estadio Pueblo Nuevo y de verdad me resulta imponente; me imagino verlo con toda nuestra gente alentando. Seguramente se me pondrá la piel de gallina porque eso es algo muy emotivo”, finalizó el central argentino.