Este domingo en las instalaciones del estadio Incret se realizaron los tres juegos de desempate que definieron los clasificados a semifinales que se jugaran el próximo sábado 9 de noviembre.

En el primer juego de la jornada del día Domingo The Rebellion logró su clasificación a semifinal al derrotar en el tercer y definitivo juego de la serie a Lobos, donde se llevó el triunfo el lanzador Jesús Figuera, siendo los mejores al bate por los ganadores, Jorge Acero de 3-2, César Berto de 1-1 y Eduard Magallanes de 2-2.

A segunda hora, Escuadrón Gran Sabana, logró su clasificación a semifinal cuando derrotó 13×2 a Hombres de Fe, con triunfo para el lanzador Josber Rodríguez, resultando los mejores al bate por los ganadores, José Matute de 3-2 con cuadrangular, Leomar Ramos de 2-2 y Johan Guzmán de 2-2.

A tercera hora, «1 de mayo» se sumó a la fiesta de semifinal cuanto derrotó 10×3 a Fénix, con triunfo del lanzador José Gutiérrez, destacando como los mejores al bate por los ganadores, Sandro Suárez de 3-3, Yoel Muñoz de 1-1 y Wilfredo Rodríguez de 2-2.

El día sábado Abogados barrió la serie al derrotar 13×4 a Comando Borracho, dónde se llevó el triunfo Gabriel Hernández siendo los mejores al bate Angel Robles de 3-2, y Nelson Ordosgoite de 2-2.

Programa semifinal sábado 9 de noviembre

10:30 a.m.: Abogados vs. Escuadrón Gran Sabana.

12:30 p.m.: 1 de Mayo vs The Rebellion

2:30 p.m.: Gran Final.