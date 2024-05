Las instalaciones deportivas del estadio de béisbol Valentín Sánchez, ubicado en la urbanización Coviaguard de Upata, ha venido siendo desmantelada por parte de delincuentes, los cuales, cometen sus hurtos en la oscuridad de la noche.

Estos espacios deportivos no cuenta con alumbrado, lo que certifica el estado de abandono en que se encuentra, a pesar de solicitar el apoyo para su recuperación, hasta la fecha nadie se pronuncia.

Miguel Montoya, deportista manifestó que las instalaciones se han desmantelado casi en su totalidad, “muchos de los jóvenes que hacemos actividades deportivas en este espacio, tratamos de mantener el campo de juego, con el desmalezamiento y mantenimiento en las áreas verdes, pero, en realidad necesitamos que la dirección de deporte de la Alcaldía de Piar, nos colabore”.

El joven resaltó que los dogouts, han sido desmantelados por el hampa y no hay espacios para la realización de campeonatos, aunado a eso, los baños no funcionan.

“No hay techo en esa área, además, son tomados como baño público por muchas personas, también, algunos habitantes han sido víctimas de atraco en las horas nocturnas, motivado a que los malhechores se esconden a la espera de que alguien pase y así cometer sus fechorías”, manifestó Montoya.

Disciplinas que convergen

Pedro Gutiérrez, expresó que no cuentan con baño, no hay agua potable, la cerca está deteriorada y en parte de ese sitio no existe, tampoco hay iluminación.

“Aquí convergen muchas disciplinas como, escuela de béisbol menor, sófbol y kikimbol, en este estadio se han presentado encuentros de béisbol, y han salido profesionales a jugar en otros municipios y estados del país”.

Para finalizar invitan al gobierno regional y municipal invertir en el deporte del municipio Piar donde hay mucho talento que exportar.