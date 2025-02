SAG Awards

La 31ª edición de los Screen Actors Guild Awards (SAG), celebrada la noche de este domingo, fue un despliegue de talento y emociones.

Grandes figuras del cine y la televisión se dieron cita para recibir los codiciados premios, y la velada estuvo marcada por discursos conmovedores y mensajes políticos.

Chalamet y sus ídolos

Timothée Chalamet, evidentemente entusiasmado, recibió el premio a Mejor Actor y expresó unas palabras a sus ídolos del cine:

“Me inspiran los grandes, como Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis. Michael Phelps y Michael Jordan. Este galardón no implica estar presente, pero es un poco más de motivación para continuar avanzando», expresó el actor.

Demi Moore, Mejor Actriz

Demi Moore obtuvo el premio a Mejor Actriz por su papel en el filme de terror The Substance, un triunfo que también le había otorgado un Globo de Oro en enero.

Moore logró la victoria sobre Mikey Madison, quien anteriormente había obtenido el premio en los Critics Choice Awards por Anora.

Zoe Saldaña hacia los Óscar

Zoe Saldaña, por otro lado, prosiguió su avance hacia los Óscar al obtener el galardón a la actriz de reparto por su papel en Emilia Pérez.

“Estoy orgullosa de formar parte de un sindicato que me permite ser quien soy, que nunca me han cuestionado de dónde vengo ni me han juzgado por cómo hablo o cuáles son mis pronombres. Creo que todo el mundo tiene derecho a ser quien es”, comentó la actriz.

Kieran Culkin fue reconocido

Por otra parte, en la categoría masculina de reparto, Kieran Culkin obtuvo el reconocimiento por su papel en A Real Pain, una comedia dramática que interpretó junto al actor estadounidense Jesse Eisenberg.

Discursos políticos en la gala

La gala también fue escenario de mensajes políticos. Jane Fonda, activista y actriz, aprovechó la ocasión para hacer una reflexión sobre el ambiente hostil hacia los trabajadores bajo la administración de Donald Trump, aunque sin mencionarlo directamente.

“Ser empático no es sinónimo de debilidad ni de seguir una moda. Ser ‘woke’ simplemente significa preocuparse por los demás”, expresó Fonda, en referencia a las constantes críticas del presidente estadounidense hacia las posturas progresistas.

Fran Drescher y el cambio climático

Asimismo, Fran Drescher, la líder y presidenta del sindicato, también trató asuntos sociales en su intervención, centrándose en los incendios arrasadores que impactaron a Los Ángeles en enero.

“Despierten, humanos. No podemos permitir que la codicia siga negando el calentamiento global”, señaló Drescher.

Shōgun y Only Murders in the Building triunfan

En el apartado televisivo de los SAG Awards, la serie Only Murders In the Building se alzó con el premio a mejor elenco de una serie de comedia, con Selena Gomez subiendo al escenario para recibir el galardón.

Martin Short fue reconocido como mejor actor de una serie de comedia por su trabajo en la misma producción, superando a Jeremy Allen White de The Bear.

Por otra parte, en cuanto a las categorías dramáticas, Shōgun continuó su dominio al ganar mejor elenco en una serie de drama, además de llevarse los premios a mejor actor para Hiroyuki Sanada y mejor actriz para Anna Sawai en los SAG Awards.

Culminación de la temporada de premios

Finalmente, la temporada de premios 2025 culminará el próximo 2 de marzo con la ceremonia de los Óscar, que se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se decidirán los máximos galardones del cine mundial.