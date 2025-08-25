La organización opositora Vente Venezuela denunció que la mañana de este lunes 25 de agosto fue detenida su coordinadora de partido en el municipio Caroní, estado Bolívar.

Los hechos se registraron en la parroquia Universidad, cuando funcionarios encapuchados ingresaron a la vivienda de la dirigente, identificada como Lorenia Gutiérrez, para hacer un allanamiento y privarla de libertad en el acto.

Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero. El partido político alertó a la comunidad internacional sobre lo que considera una violación de los derechos de una mujer por “pensar distinto”.

“Lorenia Gutiérrez, coordinadora de Vente Venezuela en Caroní, edo. Bolívar fue secuestrada la mañana de este lunes. Funcionarios encapuchados y armados allanaron su residencia sin una orden judicial”, detalló Vente Venezuela en X.

Su detención se registra un día después de conocerse la excarcelación de 13 personas el domingo, entre ellas exalcaldes zulianos y dirigentes opositores.