Venevisión alertó sobre información falsa de un presunto llamado para un casting de «Somos Tú y Yo». A través de su cuenta de Instagram con un video difundido con la voz de la animadora Mariela Celis solicitaron a los fanáticos estar atentos a los canales oficiales de redes sociales del canal.

Hasta el momento no hay un fecha de casting ni menos llamados particulares de cantantes o actores.

«¡Atención! Hasta el momento, Venevisión no ha convocado a casting, no hemos dado teléfonos de contacto, no estamos contactando talentos», expuso el canal de la colina en la red social de la ‘camarita’.

A su vez reiteraron que «todos los detalles e información correspondiente al proyecto ‘Camino a Somos tú y yo’ saldrá de manera oficial» en sus redes sociales.

«¡No caigan en trampas, la cuenta oficial es la cuenta de Venevisión!», sentenció Celis en el audiovisual.

A finales del mes de noviembre, Venevisión anunció el regreso de esta serie juvenil con nuevas caras.