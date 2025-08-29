Dos mociones fueron presentadas en el Congreso (Parlamento) de Perú a iniciativa de parlamentarios de derecha para que se declara como «organización terrorista» al Cartel de los Soles, un supuesto grupo criminal que según el Gobierno de Estados Unidos está liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las iniciativas fueron presentadas por el grupo ultraconservador Renovación Popular y la congresista derechista María del Carmen Alva (Acción Popular) con el objetivo de que Perú siga el camino de declarar como grupo terrorista a esta organización, conforme ya lo hizo el Gobierno de Estados Unidos y otros de la región que le siguieron, como Ecuador, Paraguay y Argentina.

El Parlamento peruano señaló en un comunicado que el Cartel de los Soles es una «estructura criminal directamente vinculada al régimen de Nicolás Maduro» que «mantiene probados nexos con el narcotráfico y el terrorismo internacional», y, por ese motivo, constituye «una grave amenaza externa que pone en riesgo la estabilidad democrática y la paz» de Perú.

El Legislativo citó la información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos referido a que el Cartel de los Soles entrega apoyo material y logístico a organizaciones criminales trasnacionales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otros grupos de narcotraficantes.

La portavoz de la bancada parlamentaria de Renovación Popular, Norma Yarrow, afirmó que «su vínculo con el narcotráfico y el terrorismo lo convierte en una amenaza directa contra la estabilidad democrática de la región».

«El Perú no puede ni debe mostrarse indiferente ante este peligro», añadió la congresista de Renovación Popular.

En el mismo sentido, la parlamentaria no agrupada María del Carmen Alva también presentó este jueves una moción de orden del día para declarar al Cartel de los Soles, a Nicolás Maduro y al canciller venezolano Diosdado Cabello como integrantes de una organización terrorista internacional, según informaron los medios locales.

Alva sostiene que la presencia y operación de este grupo representan una amenaza transnacional y un foco de inestabilidad para la región, siguiendo la iniciativa en el mismo sentido aprobada previamente por Argentina, Paraguay y Estados Unidos, entre otros países.

Congreso de Perú

Las mociones presentadas en el Congreso de Perú se conocen en momentos que Estados Unidos ha desplegado en los últimos días más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico.

El contingente incluye tres destructores (Gravely, Jason Dunham y Sampson), tres buques de transporte anfibio (Iwo Jima, San Antonio y Fort Lauderdale), el crucero lanzamisiles Lake Erie y el submarino de propulsión nuclear Newport News.

Según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el operativo se enmarca en los esfuerzos de Washington por combatir al Cártel de los Soles, una reconocida organización criminal compuesta por militares venezolanos que EE.UU. ha designado como terrorista.

Esta movilización se enmarca a la vez en un aumento de la presión sobre Nicolás Maduro, sobre quien la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.