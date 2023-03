Reflejo de nuestra herencia, nuestros hábitos, trabajo, enfermedades heredadas y propias. La piel es un órgano que nos permite tener contacto táctil con el mundo exterior y sentir emociones. Es nuestra carta de presentación.

En algunas circunstancias el primer síntoma de alarma son enfermedades oncológicas o reflejo de cambio de pigmentación por trastorno emocional. Además del complejo mundo de la interacción de receptores que suceden allí.

Después de esto, haré reflexión que piel nos gustaría tener al envejecer, algo que pasa en un suspiro de la vida. Sería interesante mostrar fotos a nuestros niños y preguntarle qué tipo de adulto mayor le gustaría ser. Pienso que 9 de 10 personas nos dirían: piel tersa, pocas arrugas, cuello firme, no manchas, no asperezas en piel, no úlceras en piernas y/o uñas sin lesiones.

Pero, debido a que la piel tiene memoria y se irradia diariamente con nuestro sol tropical los 365 días del año, debemos hacer un alto y sugerir algunas recomendaciones para que, como personas maduras lindas y sanas continuemos así.

Inicialmente, diremos que un protector lo salvará de manchas y cáncer de piel. Es un medicamento no una banalidad. Cuando se envejece, el no tener picazón corporal en vejez es bendición o responsabilidad personal.

No fume, si lo hace le saldrán arrugas y el envejecimiento será feo, al igual que trasnocharse. El cuerpo necesita descanso reparador.

Una dieta adecuada será para su cuerpo como un templo, ayudará con renovación de colágeno elástico y para mantener su rostro lo más armónico posible, lo ayudará en el combate de radicales libres. No omita ningún grupo de carbohidratos, todos son necesarios, el asunto es la cantidad.

El agua es fundamental, debemos aumentar su ingesta para una buena hidratación, sobre todo si sufre atopia o resequedad.

El ejercicio mantendrá buena masa muscular y la piel estará más tensa por más tiempo.

Estas actividades no deberían realizarse en horas extremas, también es opcional utilizar barreras físicas como sombreros, gorras, ropa especial.

El skincare tan de moda debe ser algo integral y no colocarse muchas cremas sin indicación ni guía.

Estas sugerencias son necesarias, usted será como su padre o madre y puedes cambiar los factores externos en tu ayuda.

Vea su reflejo en espejo e imagínese cómo le gustaría estar. Motívese a realizar un cambio integral.

Visite al dermatólogo para que le guíe y asesore, al menos una vez al año para evaluar condiciones especiales como muchas pecas, bultos, y/o cara roja.

Nuestra especialidad tiene clínica para 3000 enfermedades. Entre estas están el área quirúrgica, tumores, patología viral, área estética. Siempre vean la forma integral y hagan dermatoscopía.

Conveniente sería que busque un médico para que le guíe y asesore. Esa es nuestra misión y darle sugerencia para que usted, como paciente decida.

Siempre busque un Médico Certificado en la Sociedad de Dermatología, luego elija su estado y a esta persona le entrega sus angustias y su salud. La elección de un buen médico garantizará un mejor transcurrir de su patología dermatológica.