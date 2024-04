Un pequeño equipo de investigadores pertenecientes a la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile, y guiados por la científica chilena Dafne Crutchik, desarrollaron un método para extraer el fósforo de la orina y crear un innovador fertilizante.

Durante mucho tiempo, se ha utilizado el fósforo, que mayormente se consigue en yacimientos minerales, para incrementar y mejorar el rendimiento de los cultivos.

Es por ello que, esporádicamente, los compañeros de la doctora en ingeniería química y ambiental, les piden a sus familias y personas cercanas que donen su orina, esto con la idea de continuar experimentando la recuperación del fósforo.

Proceso de recolección

Actualmente, el fósforo es un mineral que ha escaseado y que resulta fundamental para las plantas.

Resulta que la orina presenta en su composición bastante cantidad de fósforo, y Crutchik encontró una manera de extraerlo, combinando agua de mar con la orina donada. Cabe destacar que el agua ofrece la cantidad necesaria de magnesio para el experimento.

Tras unos cuantos días de reposo, la mezcla de los líquidos produce una reacción que denominaron «precipitación del fósforo», donde el fósforo se solidifica en cristales de tono blanco y son tan pequeños como un grano de arena, siendo el resultado final para ser utilizado como fertilizante.

Se estima que unos 500 gramos de este componente sólido son capaces de fertilizar más de una tonelada de tierra para cultivar tomates.

También establece que la cantidad de arena generada dependerá de los nutrientes que brinde el líquido, más sí se trata de orina “fresca”.

Durante una de las investigaciones, recolectaron más de cuatros litros y medios de orina, lo unieron con 250 mililitros de agua marina y generaron, aproximadamente, 80 gramos de cristales.

Difícil adquisición del fósforo

Una miembro del equipo, Amparo Henríqiez, mencionó que no es tan simple encontrar voluntarios, ya que «Hay muchos que no quieren donar o tienen vergüenza. No están informados y eso hace que den un paso atrás. (…) Esto es algo útil y que nos ayudará a todos en un futuro».

De igual forma, el precio de los fertilizantes y sus componentes, sobre todo el fósforo, se incrementan ante la guerra en Ucrania, donde la tonelada pasó de costar, en 2021, 276 dólares, a elevarse en 2022 a los 938 dólares, así lo indicó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Hasta ahora, la mayor producción global de este elemento se genera en pocas naciones, como China, Marruecos, Estados Unidos y Rusia.