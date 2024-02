PlayStation tiene previsto despedir a 900 empleados, lo que equivale al 8% de su plantilla a nivel mundial. Este reciente anuncio se suma a una serie de recortes de personal en la industria de los videojuegos, que ha superado los 6.000 puestos de trabajo eliminados en 2024.

La crisis que comenzó en 2023 continúa este año, con más de la mitad de los despidos ocurriendo en los primeros dos meses, superando la cifra del año anterior.

A través de un correo, el CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, expresó que «después de considerarlo y discutirlo mucho durante los últimos meses, está claro que se deben hacer cambios para que el negocio siga creciendo y la compañía avance».

«Necesitamos dar un paso atrás, mirar nuestro negocio de manera holística y seguir adelante centrándonos en la sostenibilidad de la empresa a largo plazo y en ofrecer las mejores experiencias a la comunidad».

Estudios en riesgo

Jason Schreier, periodista experimentado en la industria del videojuego, detalla que los recientes 900 despidos en la división de videojuegos de Sony repercutirán en reconocidos estudios internos como Insomniac Games (con títulos como “Marvel Spider-Man” y ‘Ratchet & Clank’), Naughty Dog (creadores de ‘The Last of Us’), Guerrilla Games (responsables de ‘Horizon’) y Firesprite.

En particular, el último estudio se encontraba desarrollando un juego basado en la franquicia de carreras ‘Twisted Metal’ como servicio, proyecto que fue cancelado.

La sección más impactada por la ola de despidos ha sido el estudio interno de Sony en Londres, el cual se cerrará definitivamente. Este estudio es reconocido por su labor en la franquicia ‘SingStar’, así como por la creación de varios juegos para PlayStation de realidad virtual, tales como ‘Horizon Call of the Mountain’.

Según el periodista de ‘The Verge’, Tom Warren, este anuncio ha sorprendido al equipo de Sony en el Reino Unido, ya que recientemente recibieron la visita de Jim Ryan.

Costos de desarrollo y valor financiero

Sony comunicó en su más reciente informe financiero una revisión a la baja de sus proyecciones de ventas de la PlayStation 5 para el año en curso. Esta noticia resultó en una disminución del 8.4% en el valor de sus acciones, la mayor caída experimentada por la empresa desde el año 2022.

A este escenario se suma el incremento en los costos asociados al desarrollo de videojuegos de alto presupuesto, esto conlleva una reducción en el grado de beneficio para las compañías.

«A veces, las grandes ideas no se transforman en grandes juegos. A veces, un proyecto empieza con la mejor de las intenciones, pero cambios en el mercado y en la industria provocan cambios en los planes» explicó el encargado de los estudios de desarrollo de Sony, Hermen Hulst.

Sony, así como la industria del videojuego en su conjunto, está reevaluando su sistema de negocio. Hace poco, se canceló un juego multijugador de ‘The Last of Us’ creado por Naughty Dog, y el CEO interino de la compañía, Hiroki Totoki, ha afirmado que no se anticipan mayores lanzamientos de franquicias reconocidas en los siguientes meses.

El sector de los videojuegos de alto presupuesto está atravesando una inestabilidad creciente, lo que dificulta a las empresas obtener el máximo rendimiento de sus inversiones.

Esta es una razón por la cual Microsoft decidió lanzar varios de sus juegos exclusivos en otras plataformas, marcando una configuración estratégica que, según Totoki, Sony podría contemplar en el futuro.