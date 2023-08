La compañía de videojuegos Nintendo, anunció este lunes que Charles Martinet, quien ha dado voz al icónico personaje Mario durante más de 30 años, está dando un paso atrás en su papel. Contratado en 1991, Martinet, de 67 años, ya no grabará las voces de los personajes de los juegos, asumiendo en cambio el papel de «Embajador de Mario», según la empresa. La organización destacó que el actor de voz seguirá compartiendo la alegría de Mario en todo el mundo.

Este anuncio sigue a la especulación generada por diferencias percibidas en la voz de Mario en vídeos promocionales del próximo lanzamiento, Super Mario Bros. Wonder, previsto para octubre. Shigeru Miyamoto, CEO de Nintendo, y Martinet, tienen previsto lanzar un «mensaje de vídeo especial» después del comunicado, aunque la fecha no ha sido especificada.

Martinet no solo ha sido la voz de Mario, sino también de otros personajes icónicos en la franquicia de Nintendo, como Luigi, Wario y Waluigi. Su debut como Mario tuvo lugar en 1994 con el videojuego Mario Teaches Typing de Nintendo, y desde entonces ha prestado su voz al personaje en títulos emblemáticos como Super Mario 64 y en entregas más recientes de la serie, como Mario + Rabbids Spark of Hope.

A lo largo de su carrera, Martinet ha dado vida a Mario en más de 100 ocasiones. Aunque Nintendo no ha confirmado si seguirá siendo la voz de Mario en Super Mario Bros. Wonder, el profesional ha dejado un legado en el mundo del entretenimiento interactivo. Además de su trabajo con Nintendo, Martinet ha participado en otros videojuegos y series animadas, incluyendo The Elder Scrolls V: Skyrim y la franquicia Dragon Ball Z.