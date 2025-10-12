El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de dos ciudadanos presuntamente implicados en la agresión brutal a un colector de transporte público en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), tras acusarlo falsamente de robo.

El principal implicado fue identificado como Elvis Hernández, conductor del vehículo, quien fue aprehendido y será imputado por el Ministerio Público del AMC por los delitos de lesiones personales y resistencia a la autoridad.

Según el reporte oficial, Hernández planificó la agresión en venganza por un supuesto robo de dólares. Un video, que circuló en redes sociales y fue grabado por el cómplice, muestra cómo el conductor obliga al colector a ingresar a la unidad vacía para reclamarle airadamente el supuesto dinero. Pese a que la víctima negó el hecho, Hernández lo golpeó salvajemente.

El Fiscal General Tarek William Saab detalló que «dicho sujeto de manera cobarde agredió salvajemente al colector de una unidad de transporte, ocasionándole graves lesiones». Al finalizar la golpiza, el agresor señala la sangre en el suelo y vocifera ante la cámara: «esto es lo que le pasa a los colectores ladrones».

En el marco de la investigación, el alto funcionario también informó sobre la detención de Jhonny Contreras, la persona que grabó toda la escena, quien enfrentará una acusación por apología del delito.

Ambos detenidos serán presentados ante la justicia para responder por sus acciones. El Ministerio Público reitera su compromiso con el resguardo de los derechos humanos y la aplicación de la ley para sancionar todo acto de violencia.