TMZ reporta que un hombre llamado Alexander Karddalian, acosador de Miley Cyrus, fue arrestado frente a su residencia.

La estrella, quien obtuvo una orden de restricción meses atrás, se encontraba en casa cuando el incidente ocurrió.

Arresto inmediato

Agentes del orden respondieron al llamado de seguridad de Miley al notar la presencia no autorizada de Karddalian.

El equipo de seguridad detuvo al acosador hasta la llegada de la policía, quien lo arrestó por violar la orden judicial.

Violación de la orden judicial

El año pasado, Cyrus obtuvo una orden de protección contra Karddalian, alegando comportamiento obsesivo y uso indebido de su dirección.

La orden le prohíbe acercarse, asistir a eventos y debe mantener una distancia de 100 metros.

Antecedentes inquietantes

Miley afirmó que Karddalian ya había aparecido en su casa dos veces en 2022 y nuevamente tras su liberación de prisión en agosto de 2023.

Incluso le envió una carta anticipando su llegada postliberación.

Celebración agridulce

A pesar del arresto, Miley Cyrus compartió en Instagram el primer aniversario de ‘Flowers’.

En dos retratos en blanco y negro sosteniendo una flor, expresó su felicidad por el impacto positivo de la canción.

https://www.instagram.com/p/C2DMM5rRozg/?igsh=bWtva2FwcmNkamU0

Esta inquietante situación resalta la necesidad de medidas más efectivas contra acosadores, incluso para figuras públicas como Miley Cyrus.

Más sobre «Endless Summer Vacation»

El álbum «Endless Summer Vacation» de Miley Cyrus fue lanzado en el 2023 y «Flowers» es su primer sencillo.

La canción fue escrita por Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein y Michael Pollack, mientras que Kid Harpoon y Tyler Johnson se encargaron de la producción.

Esta pieza es una mezcla de pop, post-disco y funk y habla sobre la aceptación de un ex amante de ser independiente después de ya no sentir la necesidad de estar completo dependiendo de otra persona.

Además, fue un gran éxito comercial, estableciendo varios récords y convirtiéndose en el más grande hit de Cyrus.

En Estados Unidos, el sencillo debutó en el número uno y pasó ocho semanas no consecutivas en la cima del Billboard Hot 100, además de convertirse en la segunda canción número uno de Cyrus en la lista desde «Wrecking Ball» (2013).

Por otra parte, debutó en la cima de las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., permaneciendo en la cima de ambas durante trece semanas no consecutivas, empatando con «As It Was» de Harry Styles como la canción de mayor duración en la historia de la última de estas.

Ella también fue un éxito comercial en otros lugares, encabezando las listas en otros 45 países. Asimismo, recibió nominaciones a Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Pop Solista en la próxima 66.ª edición de los Premios Grammy.