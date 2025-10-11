Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron esclarecer el homicidio de José Manuel Escorche Alvarado, de 35 años, ocurrido en la avenida Rómulo Gallegos, estado Miranda.

El director del Cicpc, Comisario General Douglas Rico, informó que tras un exhaustivo trabajo de investigación de campo y análisis técnico-científicos, los detectives de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Este aprehendieron a uno de los presuntos responsables.

El detenido fue identificado como Jhon Félix Velásquez Blanco (32), conocido con el alias de «Nucita», cuya captura se efectuó en la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre.

De acuerdo con las pesquisas, la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de varias personas en las adyacencias de Boleíta Sur. Posteriormente, al dirigirse a comprar más licor y mientras caminaba por la avenida Rómulo Gallegos, fue interceptado por Velásquez Blanco y otro individuo que se encuentra prófugo.

El jefe policial detalló que, debido al estado de ebriedad tanto de la víctima como de los agresores, se originó una riña en la que Escorche Alvarado recibió múltiples heridas con un arma blanca, causándole la muerte.

Durante la aprehensión, se verificó que Velásquez Blanco posee registros policiales por los delitos de lesiones personales y robo de vehículo.

El caso ha quedado a la orden de la Fiscalía 40ª del Área Metropolitana de Caracas para las diligencias legales correspondientes. El Cicpc continúa la búsqueda del otro implicado en el hecho para ponerlo a disposición de la justicia.