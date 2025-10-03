Hasta la fecha, un total de 12 kilos 415 gramos de cocaína han sido decomisados ​​durante una serie de operativos realizados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira, frustrando así intentos de tráfico hacia Europa.

La información, difundida por el general en jefe Domingo Hernández Lárez, comandante del Ceofanb, confirma la detención de seis ciudadanos colombianos implicados en estos hechos.

Las incautaciones se registraron en controles realizados los días 19, 21 y 23 de agosto, cuando los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detectaron la droga oculta en cornetas y dispositivos power bank, generalmente usados ​​para ocultar sustancias ilícitas.

En el procedimiento más reciente, un colombiano fue detenido intentando abordar un vuelo con destino a Estambul; el registro de su equipaje reveló tres mini-envoltorios con cocaína dentro de una corneta sonora y dos power bank.

Posteriormente, mediante el interrogatorio al detenido, se logró localizar a otros dos colombianos hospedados en el hotel Brisas del Mar, en La Guaira, donde se confiscó una corneta y siete power bank con envoltorios de cocaína que sumaron 2.186 kilos.

En total, las acciones permitieron incautar 3 kilos 18 gramos de drogas y capturar a estos tres individuos, en relación con los operativos anteriores en agosto.

El general Hernández Lárez destacó la labor de la Guardia Nacional y reafirmó el compromiso de la Fuerza Armada para neutralizar el narcotráfico en puntos estratégicos del país.