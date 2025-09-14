Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron en Mérida a un sujeto, quien presuntamente transportaba una camioneta reportada como robada en Chile.

Efectivos de la División contra la Delincuencia Organizada (Dcdo) abordaron en El Vigía al individuo que conducía una camioneta de alta gama, una Toyota de color blanco, «de nacionalidad chilena».

Según la PNB, tal vehículo formaría parte de una red transnacional dedicada al robo y hurto de vehículo en la nación austral.

Se conoció que esta red traslada, vía terrestre, los automóviles hurtados y/o robados, ingresándolos de forma fraudulenta a territorio venezolano, falsificando la documentación de nacionalización y darle apariencia de legalidad en la República, para luego venderlos», precisó la institución.

La identidad del hombre vinculado al hecho no fue aportada por las autoridades.

En Chile, las autoridades descubrieron un nuevo modus operandi, que ejecutan antisociales dedicados al robo y hurto de carros en ese país. Proceden a falsificar los documentos de esas unidades, burlan los controles y transitan por pasos no habilitados, por Bolivia y Brasil.

Ya en Venezuela, los automotores llegan a revenderse a un precio mucho mayor que en el mercado chileno, cotizándose hasta en 80.000 dólares. Además de los robos, las bandas también utilizan métodos como el fraude con seguros para obtener vehículos sin levantar sospechas.