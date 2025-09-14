En el estado Falcón fue capturado un hombre por enviarle mensajes a una menor de edad proponiéndole actos de carácter sexual.
El aprehendido fue identificado como Efraín Alberto Acosta de 18 años, quien mandaba mensajes con insinuaciones a una niña de 11 años a través de la plataforma WhatsApp.
Durante el procedimiento las autoridades incautaron el teléfono celular en el que le pedía fotos íntimas y realizaba proposiciones sexuales.
Acosta, junto a las evidencias quedaron a las órdenes del Ministerio Público.
