En el estado Falcón fue capturado un hombre por enviarle mensajes a una menor de edad proponiéndole actos de carácter sexual.

El aprehendido fue identificado como Efraín Alberto Acosta de 18 años, quien mandaba mensajes con insinuaciones a una niña de 11 años a través de la plataforma WhatsApp.

Durante el procedimiento las autoridades incautaron el teléfono celular en el que le pedía fotos íntimas y realizaba proposiciones sexuales.

Acosta, junto a las evidencias quedaron a las órdenes del Ministerio Público.