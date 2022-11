La dulzura y belleza de Diana Silva una vez más dice presente ante medios de comunicación, quienes este jueves, 17 de noviembre, la reciben, esta vez como Miss Venezuela 2022.

En la tan esperada rueda de prensa, a horas de haberse coronado como la soberana de la belleza, Diana Silva respondió a todas las interrogantes que han surgido desde el momento en que Amanda Dudamel reposó la máxima corona en su cabeza, sobre todo, los comentarios o críticas en torno a su participación en la ronda de preguntas.

«Uno no puede categorizar a una miss por una respuesta, en una situación de nervios. Mi respuesta no fue la mejor, de hecho, cuando entré a backstage felicité a mis compañeras. Pero luego entendí que a una reina de belleza no se le prepara para una noche, hemos sido evaluadas por tres meses y sí, hay factores que mejorar, pero he podido notar mi evolución y eso para mí es lo mejor», expresó la joven de 25 años.

Diana Silva confesó ante periodistas y medios de comunicación que un comentario en particular proveniente del público la desconcentró, lo que hizo que acelerara los nervios y la inseguridad que ya de por sí, despierta ese momento.

«Los nervios fueron por un comentario del público, me afectó y me sacó del momento. Pude haberlo ignorado o quizás, hasta entendido, pero no fue así y me desconcentró. No di la mejor respuesta, pero me lo disfruté. Entendí que los tropezones se esquivan o se saltan», remarcó.

Experiencia

Diana Silva tendrá la responsabilidad de representar a Venezuela en el Miss Universo 2024 y conseguir allí la novena corona, en caso de que Amanda Dudamel, Miss Venezuela 2021, logre la octava.

La preparación y experiencia de Silva en concursos de belleza es indiscutible. Diana no solo es la flamante ganadora del Miss Venezuela 2022, también fue Miss Earth Venezuela 2018, Berbely Model 2015, Miss Turismo Venezuela 2017 y Miss City Tourism World 2017.

«Siempre me visualicé en el Miss Venezuela y he tomado todas las experiencias como una plataforma; me formaron para estar aquí. Mi triunfo fue por la preparación, estoy agradecida con todas las personas que han estado presentes en mi evolución», recalcó.

El compromiso de ser Miss Venezuela va más allá de siempre estar impoluta, perfecta y radiante, según la perspectiva de la nueva soberana de la belleza nacional. Indicó que su misión en este camino es demostrar una belleza intencional, por eso espera obtener herramientas que le permitan ayudar y aportar mensajes positivos a la nación.

«Soy la imagen de la mujer venezolana que trabaja por el futuro de este país», precisó.

Proyectos

La Miss Venezuela 2022 asegura estar preparada para todo el trabajo que viene de ahora en adelante, señala que la respiración le ayuda mucho en los momentos de presión y de nervios y que promete respetar cada punto de vista en los comentarios que ahora reciba.

Espera trabajar en campañas que incentiven la inteligencia emocional y la salud mental, sobre todo en niños, para que puedan conseguir herramientas que les permita salir de situaciones vulnerables en las que se encuentren.

Diana Silva cerró la rueda de prensa, agradeciendo a toda la Organización Cisneros, a la Organización Miss Venezuela, y a quienes estuvieron involucrados para ofrecer un espectáculo de altura. Espera, además, que los venezolanos siempre se queden con lo positivo de «la noche más linda de Venezuela».