Madrid, España. La Liga de Naciones irrumpe en el panorama futbolístico europeo a dos meses del Mundial de Qatar 2022 con tan solo cuatro selecciones con opción de sellar la clasificación para la fase final en la quinta jornada: Dinamarca, España, Hungría y Países Bajos.

Este cuarteto lidera sus respectivos grupos antes de esta última ‘ventana’ de la tercera edición del torneo, ganado en las dos primeras ocasiones por Portugal y por Francia. Ninguno tiene garantizado el pase pero son los únicos que, si se dan los resultados, pueden firmar el acceso a la lucha por el título.

Dinamarca con gran progresión

Dinamarca, una de las selecciones que mayor progresión ha tenido los últimos años, comanda el grupo A1 con nueve puntos en cuatro partidos. Pasará a la fase final el conjunto nórdico si gana en el Maksimir de Zagreb a Croacia, que le sigue en la clasificación con siete.

Sorprende la situación de Francia. No ha ganado partido alguno y no podrá defender el título logrado ante España en Milán e incluso, si pierde en Saint Denis ante Austria, descenderá a la segunda categoría. Bajan las aguas revueltas, con cuestiones extradeportivas de calado, por los ‘bleus’.

España depende de sí misma

La selección española depende de sí misma en el grupo A2, que manda con ocho puntos, uno más que Portugal, a la que visitará en Braga en la última jornada. No obstante, volverá a estar en la fase final por la vía rápida si derrota este sábado a Suiza en La Romareda de Zaragoza y el cuadro de Fernando Santos cae en el Fortuna Arena de Praga ante una República Checa que aún puede meterse en la lucha e incluso descender.

El grupo de la muerte, el A3, está sorprendentemente liderado por Hungría, que se meterá en la ronda final si el viernes gana a Alemania en el Red Bull Arena de Leipzig e Italia no vence a Inglaterra en San Siro.

Sin embargo, aún puede pasar de todo dependiendo de lo que ocurra en estas dos jornadas. Pueden bajar todos y meterse en la fase final, a parte de los magiares, Alemania e Italia. La única descartada es Inglaterra, que bajará si pierde en Milán.

Países Bajos y Bélgica por una plaza

Países Bajos y Bélgica se jugarán una plaza en la fase final, ya que Polonia y Gales están descartadas. Los neerlandeses pueden sellar el billete si vencen a los polacos y el equipo de Roberto Martínez no logra el triunfo ante el cuadro británico.

Incluso la ‘Oranje’ tendrá plaza de finalista si empata en el PGE Narodowy de Varsovia y Bélgica pierde en el Rey Balduino de Bruselas, ante el equipo galés, que se juega la permanencia con Polonia.

En la Liga B, Ucrania, Israel, Bosnia y Herzegovina y Noruega son los que dominan sus respectivos grupos y encaran este final de fase con la iniciativa para conseguir el ascenso; y en la C el único que ya tiene seguro que va a subir es Grecia y Turquía, Kazajistán y Georgia lo tienen muy de cara.

Opciones de la Liga A de Naciones ante la quinta jornada:

– Grupo A1:

. Jueves 22: Croacia-Dinamarca y Francia-Austria

. Domingo 25: Dinamarca-Francia y Austria-Croacia

Dinamarca se clasificará para la fase final si gana. No puede descender

Croacia perderá sus opciones de fase final si pierde ante Dinamarca. No descenderá si evitan la derrota o si Francia no gana.

Austria mantendrá sus opciones de fase final si gana y Dinamarca pierde, y no bajará si gana.

Francia, que no puede alcanzar la fase final, descenderá si pierde

– Grupo A2

. Sábado 24: España-Suiza y R.Checa-Portugal

. Martes 27: Portugal-España y Suiza-R. Checa

España, con la permanencia asegurada, pasará a la fase final si gana y Portugal pierde

Portugal se quedará fuera de la fase final si pierde y España gana y sellará la permanencia si gana y Suiza pierde.

Checa mantendrá opciones de fase final si gana y España no y asegurará la permanencia si gana y Suiza pierde

Suiza descenderá si pierde en España y Repúblicca Checa gana a Portugal, y mantendrá opciones de fase final si gana y Portugal no vence a República Checa.

– Grupo A3:

. Viernes 23: Italia-Inglaterra y Alemania-Hungría

. Lunes 26: Inglaterra-Alemania y Hungría-Italia

Hungría accederá a la fase final si gana a Alemania e Italia no vence a Inglaterra, y se salvará si no pierde o si Inglaterra no gana.

Alemania mantendrá opciones de fase final si no pierde ante Hungría y estará salvada si gana, si ambos encuentros acaban en empate o si Inglaterra no vence.

Italia mantendrá opciones de fase final si gana a Inglaterra o si el otro partido termina en empate, y se salvará si gana.

Inglaterra, que no tiene opciones de fase final, descenderá si pierde ante Italia.

– Grupo A4:

. Viernes 22: Polonia-Países Bajos y Bélgica-Gales

. Domingo 25: Países Bajos-Bélgica y Gales-Polonia

Países Bajos, con la permanencia asegurada, llegará a la fase final si gana a Polonia y Bélgica no vence, o si empata y Bélgica pierde.

Bélgica, también con la permanencia asegurada, mantendrá opciones de fase final si gana a Gales, si Países Bajos no gana o si este equipo pierde.

Polonia, sin opciones de fase final, evitará el descenso si gana o si empata y Gales pierde.

Gales, también sin opciones de fase final, bajará si pierde ante Bélgica y Polonia evita la derrota, o si empata y el cuadro polaco gana.

